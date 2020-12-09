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Предпраздничная торговля

09.12.2020 20:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продлена работа 118 торговых и 56 объектов общественного питания. В универмагах организованы места по продаже елочных игрушек, украшений, сувениров с новогодней тематикой. Также организован прием предварительных заказов на изготовление кондитерских и кулинарных изделий. В преддверии новогодних праздников планируется провести около 160 ярмарок, а с 14 по 22 декабря начинают работу и елочные базары.

Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Проведена большая работа по предраздничному оформлению торговых объектов, объектов общественного питания, витрин, торговых обеденных залов. Также проведена большая работа по разработке предпраздничного меню, чтобы объекты общественного питания могли предоставить блюда национальной направленности для потребителей в праздничные и предпраздничные дни".

Кстати, в предпраздничные дни действуют скидки на новогодние товары до 70%. Они, как правило, действуют с 1 декабря и по январь, а некоторые даже и в феврале.

 
 
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В Беларуси продлена работа 118 торговых и 56 объектов общественного питания. В универмагах организованы места по продаже елочных игрушек, украшений, сувениров с...
 
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