Всебелорусское народное собрание как важнейшая форма народовластия

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До нового года остается все меньше времени. 2020 выдался на редкость непростым, события то и дело испытывали нас на прочность. И все же каждый из нас в преддверии очередного этапа и в ожидании чего-то нового в жизни подводит итоги и строит планы на год грядущий. А в нашем случае еще и на ближайшую пятилетку.

Беларусь на пороге масштабного и важнейшего политического события - Всебелорусского народного собрания. Мероприятие, как ожидается, пройдет в январе-феврале. И каким быть нашему государству, решать именно нам, народу страны. На общенациональном форуме соберутся представители всех слоев общества, чтобы вместе, сообща определить важнейшие векторы развития страны. Чего ждут белорусы от масштабного диалога? Как оценивают эффективность такого формата делегаты предыдущих народных вече? И какие важнейшие инициативы обсуждаются обществом? Эти вопросы обсудим и с гостем "Панорамы" чуть позже, а пока о Всебелорусском народном собрании как о важнейшей форме народовластия расскажет Алеся Высоцкая.

Важнейшая форма народовластия: Чего ждем от ВНС?

Важнейшая форма народовластия и высшая - демократии. Все это о Всебелорусском народном собрании. Это форум представителей всех регионов страны и социально-экономических сфер жизни. Иными словами, формируется детальный срез всех слоев общества. В современной истории собрание проводилось пять раз. Предстоящее станет шестым.

ВНС: стратегия и тактика развития страны на 5 лет

Из анализа задач, их выполнения легко можно проследить, как развивалась страна и что было в приоритетах. Если в первые пять лет нужно было поднять промышленность и нарастить экспорт, то постепенно, когда уже удалось заработать, на передний план вышли благосостояние народа, жилье, модернизированные рабочие места, создание достойных условий жизни. Так четвертое и пятое Всебелорусское народное собрание были связаны общей идеей - все для народа.

ВНС - высшая форма демократии и народовластия

Новое время - новые задачи. Накануне, говоря об этом событии, президент озвучил ряд важных инициатив. Например, почему бы не сделать ВНС конституционным органом, а делегатов выбирать на 5 лет. Именно народу предстоит решать дальнейшую судьбу государства.





Всебелорусское народное собрание в статусе конституционного органа может стать новой формой публичной дипломатии. Такое мнение выражает экспертное сообщество.

Александр Лукашенко, по сути, озвучил идею, которая давно витала в воздухе и обсуждалась на диалоговых площадках. И предложение повысить статус до конституционного органа дает возможность исключить многие ошибки.

Каким видят будущее нашей страны, чего ждут от Всебелорусского народного собрания сами белорусы - мы узнали на улицах наших городов. Общая нить - народ хочет единства, развитой промышленности, комфортной жизни с достойной заработной платой и пенсией.

Ожидания от Всебелорусского народного собрания

Всебелорусское народное собрание является одним из важнейших факторов прямой демократии. Хотелось бы, чтобы в следующей пятилетке наше правительство особое внимание уделило качеству образования. Сохранение семейных традиций, эстетическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание - вот, что должно стоять во главе угла качества образования, мы за стабильность, за мир. Мы хотим передать нашим детям страну мирную, процветающую и независимую.

Существует мнение о том, чтобы сейчас придать этому органу определенные полномочия и закрепить это в Конституции нашей страны. Я считаю это абсолютно логичным. Ведь если делегаты Всебелорусского народного собрания вырабатывают определенные решения, по которым наша страна будет жить в ближайшие пять лет - векторы развития, то логично, чтобы этот орган принимал на себя определенную ответственность, контролировал принятые решения.

Андрей Сидоров, директор машиностроительной компании "Витебские подъемники": "Можно услышать действительно мнение народа, это должно быть в любом государстве. Сегодня частный бизнес такой же, как и государственный, платит активно налоги. Поэтому чего бы мы хотели - это легкодоступность к тем программам, которые решаются на межгосударственном уровне, которые действительно имеют глобальное значение для экономики нашей страны, чтобы мы действительно там активно участвовали.

Всебелорусское собрание чрезвычайно важно. Это тот орган, где можно планировать перспективу. У нас сейчас важно прежде всего социально-трудовые отношения, уровень заработной платы. Естественно, это все обеспечит эффективная занятость, о людях мы должны заботиться, заниматься охраной труда, условиями труда. Большой блок составляет социальное обеспечение, социальная защита".

Каким станет новый масштабный народный форум, какой выберет путь развития, узнаем уже скоро. Идет активная подготовка. Повестка формируется, звучат предложения. Всебелорусское народное собрание намечено на конец января - начало февраля.