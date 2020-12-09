Акцент на научно-техническом прогрессе - как драйвере экономического развития

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Научный прогресс - как драйвер экономического развития. 16 стран Международной ассоциации академии наук и Постоянный комитет Союзного государства подписали документ о сотрудничестве. Совместно страны - участницы соглашения будут решать актуальные проблемы человечества и искать пути их решения. Это нанотехнологии, химия, биология, медицина, в том числе - совместное преодоление последствий COVID-19.

Григорий Рапота, Госсекретарь Союзного государства: "Мы в этом смысле будем полагаться на Академии наук РБ и РФ, которые вместе работают в рамках межакадемического совета… Скажем, работа по арктическому направлению, мне кажется, одна из плодотворных полян, где мы могли бы объединить свои усилия. Вопрос формирования единого научно-технологического пространства, которое у нас все больше и больше занимает или привлекает внимание в Союзном государстве. Мы бы хотели посмотреть на то, как эти задачи решаются в других странах и для этого использовать опыт этой организации".

Напомним, ассоциация объединяет высшие научные учреждения 21-й страны. Уже создано 54 международных научных совета, в которые входят более 500 ведущих исследователей.