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Подорожал проезд в столичном общественном транспорте

09.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кстати, с сегодняшнего дня - новая цена проезда в общественном транспорте Минска! В продажу поступили талоны нового образца. Одна поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае теперь обойдется в 75 копеек. А за 80 можно приобрести талон у водителя. Жетон в метро также стоит 80 копеек. На 15% прибавили в цене и проездные. А тариф на проезд в пригородном транспорте вырос всего на одну копейку за километр.

 
Теги: Минск
 
 
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Кстати, с сегодняшнего дня - новая цена проезда в общественном транспорте Минска! В продажу поступили талоны нового образца. Одна поездка в автобусе, троллейбусе...
 
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