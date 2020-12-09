Подорожал проезд в столичном общественном транспорте

Источник материала: БT

Кстати, с сегодняшнего дня - новая цена проезда в общественном транспорте Минска! В продажу поступили талоны нового образца. Одна поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае теперь обойдется в 75 копеек. А за 80 можно приобрести талон у водителя. Жетон в метро также стоит 80 копеек. На 15% прибавили в цене и проездные. А тариф на проезд в пригородном транспорте вырос всего на одну копейку за километр.