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Стартует продажа билетов на "Новогодний зкспресс" Детской железной дороги
09.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Детская железная дорога открыла продажу билетов на поезд "Новогодний зкспресс". В первое путешествие можно отправиться 24 декабря. Пассажиры проедут по маршруту от станции Заслонова до станции Сосновый Бор. Время поездки полтора часа. Все время сопровождать детей и родителей в поезде будут герои сказок, а на конечной станции их ждет новогоднее театральное представление. В зкспрессе предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции, санитарная обработка. Пассажирам необходимо выполнять масочный режим.
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Детская железная дорога открыла продажу билетов на поезд "Новогодний зкспресс". В первое путешествие можно отправиться 24 декабря. Пассажиры проедут по маршруту от...
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