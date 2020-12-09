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Детская железная дорога открыла продажу билетов на поезд "Новогодний зкспресс". В первое путешествие можно отправиться 24 декабря. Пассажиры проедут по маршруту от станции Заслонова до станции Сосновый Бор. Время поездки полтора часа. Все время сопровождать детей и родителей в поезде будут герои сказок, а на конечной станции их ждет новогоднее театральное представление. В зкспрессе предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции, санитарная обработка. Пассажирам необходимо выполнять масочный режим.