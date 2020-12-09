Трагедия народа в годы Великой Отечественной - боль каждой белорусской семьи

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Преступления против человечности срока давности не имеют. Только вот наказание получают далеко не все. Сегодня возбуждают уголовные дела в отношении бывших нацистских преступников. Да, их единицы. Это и понятно, ведь прошло 75 лет со дня победы. И те, кто сейчас на скамье подсудимых, старше 90 лет. На территории Беларуси в годы войны погибли несколько миллионов человек. Концлагеря, гетто, карательные операции. Гибли и старики, и младенцы. Точного количества жертв никто не знает. Трагедия народа в годы Великой Отечественной - это боль каждой белорусской семьи. В 40-х борьба с врагом объединила народ. И сегодня, когда во многих странах происходит подмена фактов и переписывание истории, наша задача - сохранить память и не допустить героизации нацизма. Елена Бормотова о том, что нельзя забыть.

Дворец юстиции Нюрнберга. Здесь, в зале 600, в эти декабрьские дни 75 лет назад проходил первый и самый крупный судебный процесс над бывшими руководителями Третьего рейха. Специальный ход соединял дворец и тюрьму, где содержались обвиняемые. В зал заседания они заходили в специально прорубленные двери. Процесс длился 316 дней. Среди пунктов обвинения - военные преступления. Тысячи документов - это зверства, совершенные на территории Беларуси.

Бомбардировки, обстрелы, тысячи убитых уже в первые дни войны. Сразу после оккупации Беларуси власть в городах была отдана военным и полевым комендатурам. За каждое нарушение нового порядка - расстрел. За убитого солдата вермахта расплачивались жизнью сотни человек. Только в 1941 было ликвидировано более 30 гетто и сожжены десятки населенных пунктов. На территории Беларуси нацисты создали около 260 лагерей смерти. Один из самых крупных в Европе - Малый Тростенец. Здесь были уничтожены более 200 тысяч человек, в том числе граждане Австрии, Германии, Чехии.

Нет точной цифры и сожженных в годы нацистской оккупации деревень. Историки оперируют цифрой более 9 тысяч, но и она не конечная. Ежегодно электронная база данных сожженных населенных пунктов - единственная на постсоветском пространстве - пополняется новыми названиями. Только в Логойском районе за годы Великой Отечественной было уничтожено около 200 деревень.

В Засовье каратели прибыли накануне, сразу после кровавой атаки в Литвичах. Устроили здесь вечеринку, играли на губных гармошках, пили самогон и ночевали в домах своих будущих жертв. Акцию уничтожения начали утром в понедельник, 23 мая. Сначала команда Дирливангера зашла в каждый двор, убивая всех, кто находился в доме. Не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. А затем солдаты шли, поджигали каждую избу. В тот день в Засовье погибли 235 человек.

Затем карательная акция продолжилась в Слободе и Омнишево. За два дня нацисты сожгли 4 деревни, 575 человек, 185 из которых дети. Слобода так и не смогла восстать из пепла. Беларусь в той войне потеряла каждого третьего. И если минутой молчания почтить память всех поименно, страна будет молчать несколько лет.