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Старейший фельдшер Беларуси по сей день работает в деревне Покрашево Слуцкого района

10.12.2020 06:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наша страна действительно богата такими людьми, по-настоящему преданными своему делу, которые своим трудом прославляют Беларусь, делают ее лучше и помогают сохранить традиции. Все это относится и к герою нашего следующего сюжета. Старейший фельдшер страны, которому 92 года, по сей день работает в деревне Покрашево Слуцкого района. О призвании всей жизни помогать людям - репортаж из первых уст (видео).

 
 
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Наша страна действительно богата такими людьми, по-настоящему преданными своему делу, которые своим трудом прославляют Беларусь, делают ее лучше и помогают...
 
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