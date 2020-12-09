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Гость "Панорамы" - Людмила Макарина-Кибак

10.12.2020 06:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Диалог масштаба всей страны ответит, пожалуй, на самые важные и принципиальные вопросы развития. И тем самым заглянет в будущее Беларуси. Каким оно будет? Решать, определенно, нам. Предлагать свои варианты мог каждый. Желающих было немало, заверяют депутаты. Именно они аккумулируют все пожелания и инициативы граждан. Каким получился этот национальный срез запросов общества? Как работает формат такого форума, и какова роль Всебелорусского собрания в нынешних реалиях?

Спросим у гостя "Панорамы" председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмилы Макариной-Кибак.

 
 
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Диалог масштаба всей страны ответит, пожалуй, на самые важные и принципиальные вопросы развития. И тем самым заглянет в будущее Беларуси. Каким оно будет? Решать,...
 
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