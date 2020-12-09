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Нацбанк прекращает работу временной администрации в «Белгазпромбанке»

10.12.2020 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нацбанк принял решение (постановление правления от 9 декабря 2020 г. № 392) о прекращении деятельности временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» и назначении новых управляющих, имена которых будут озвучены завтра. Об этом сообщает пресс-служба НБРБ.

«Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления», - говорится в пресс-релизе.

Временная администрация в Белгазпромбанке была введена с 15 июня 2020 года на срок 6 месяцев. Тогда возбудили уголовные дела в отношении практически всего состава предыдущего правления и экс-руководителя банка Виктора Бабарико, которого задержали  через несколько дней.

Говорилось, что временная администрация вводится «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Белгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Главой временной администрации банка все это время была Надежда Ермакова. Последний ее рабочий день на этой должности будет завтра, 10 декабря, поскольку именно завтра озвучат имя нового управляющего, а ей предложение возглавить банк не поступало.

К формированию нового состава правления подключились основные акционеры Белгазпромбанка - российские «Газпром» и Газпромбанк, они владеют по 49,8% акций.

«Белгазпромбанк функционирует в нормальном режиме, отток вкладов населения давно остановился. План по прибыли за 10 месяцев даже немного перевыполнен. Единственное, банк сократил объемы — где-то на Br1 млрд уменьшились активы из-за сокращения источников финансирования», — рассказывала глава временной администрации.

Александр Лукашенко говорил, что хочет поддержать Белгазпромбанк и сделает все, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству. Даже обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, проблемы в Белгазпромбанке начались после того, как Бабарико, который возглавлял его с середины 2000 года, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси.

18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка, одного из основных оппонентов Лукашенко, и его сына задержали.

21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына. А в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч.

На белорусском телевидении неоднократно рассказывали о преступной деятельности Белгазпромбанка и его руководства.
 

 
 
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Нацбанк принял решение (постановление правления от 9 декабря 2020 г. № 392) о прекращении деятельности временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» и...
 
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