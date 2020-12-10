|
Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса
10.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Мера предпринимается в целях предотвращения распространения в стране COVID-19. Об этом говорится
Согласно постановлению Совмина, постановление от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» дополнено пунктом 3 следующего содержания:
— Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.
Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах через государственную границу Беларуси.
Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.
Также разрешено будет выезжать белорусам:
Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.
Что меняется еще
Среди других нововведений — иностранцам, прибывающим в Беларусь необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в нашу страну.
Тут также определена категория граждан, на которых не распространяется данная норма.
Данные положения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее изменение вносится в постановление от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)