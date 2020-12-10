Двух силовиков судят в Витебске закрытым судом. Дело связано с превышением власти и торговлей наркотиками

Источник материала: Tut.by

За закрытыми дверями в Витебском областном суде рассматривается уголовное дело бывших силовиков Анатолия Демидова и Дмитрия Савенка. Об этом сообщают «Народные новости Витебска». Их обвиняют в превышении власти, подстрекательстве к торговле наркотиками и ряде других преступлений.



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И Дедмидов, и Савенок обвиняются в совершении, приготовлении или подстрекательстве к совершению преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного кодекса.

Так, обоим вменяют превышение власти и служебных полномочий (ст. 426 УК), подстрекательство к распространению наркотиков (ст. 328 УК), Савенка обвиняют и в приготовлении к распространению наркотиков.

Демидова еще обвиняют в заведомо ложных показаниях, соединенных с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения либо совершенных из корыстных побуждений (ст. 401 УК) и приготовлении к подобному же преступлению, Савенка — только в приготовлении.

В дополнение к этому Демидов и Савенок обвиняются в воспрепятствовании явке свидетеля, потерпевшего либо даче ими показаний (ст. 403 УК).

Фамилия, имя и отчество одного из фигурантов полностью совпадает с данными майора милиции Дмитрия Савенка, занимавшего должность начальника отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Оршанского РОВД. Последний раз он упоминается в СМИ в начале 2019 года.

Дело Анатолия Демидова и Дмитрия Савенка рассматривается в закрытом судебном заседании. Слушания по уголовному делу начались 30 ноября.