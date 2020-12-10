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В Витебске дело священников, задержанных за акции протеста, отправили на доработку
10.12.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 8 декабря
Алексея Воронко — священника греко-католической церкви Воскресения Христова, и Виктора Жука — настоятеля костела Святого Владислава, обвиняют в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).
Священников задержали днем 8 декабря, доставили в Первомайский РОВД, а затем — в ИВС.
В суде 9 декабря — он проходил через скайп, вел судья Михаил Юрченко — священнослужители поясняли, что не участвовали в пикете, а молились за жителей Беларуси. При этом Воронко держал БЧБ-флаг.
Суд решил, что в материалах дела недостаточно информации, чтобы принять решение, и отправил дело на доработку в РОВД. Священников пока отпустили из ИВС.
Дата следующего слушания пока не известна.
Напомним, 3 декабря суд Россонского района
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Священников пока отпустили из ИВС. Дата следующего слушания пока не известна.
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