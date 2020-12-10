Льготные условия на дорогостоящие и эффективные лекарства

Источник материала: БT

Беларусь включена в соглашение добровольного лицензирования. Это позволит снизить стоимость определенных препаратов в разы. Об этом с журналистами поделился министр здравоохранения. Соответствующий документ подписан в начале месяца. Дмитрий Пиневич отметил, что переговоры велись почти 3 года.

Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси: "Совместно с ВОЗ и другими международными площадками мы обсуждали вопрос с международным патентным пулом. Это организация на уровне ООН, которая была сформирована с целью кооперации между оригинаторами-производителями дорогостоящих и аффективных препаратов, целым пулом производителей дженериков, особенно первого этапа и выработкой тех стран, которая очень нуждается в этих препаратах, но у которых есть те или иные ресурсные ограничения. Мы получили доступ. Цены снижены (мы их еще не получили), но это кратность".

Помимо Беларуси от соглашения в плюсе останутся Азербайджан, Казахстан и Малайзия.