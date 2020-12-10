И. Кива: Ослабленную страну легче контролировать, поэтому запад запрещает покупать вакцину из России

Источник материала: БT

Власти этой страны до сих пор не могут решить, как действовать по части вакцинации. Ослабленную страну легче контролировать, поэтому Запад запрещает сотрудничество с Россией, даже когда речь идет о жизнях людей! "Американцев не волнует решение тех проблем, которые убивают украинский народ", - такое мнение выразил народный депутат Илья Кива.