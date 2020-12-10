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И. Кива: Ослабленную страну легче контролировать, поэтому запад запрещает покупать вакцину из России
10.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Власти этой страны до сих пор не могут решить, как действовать по части вакцинации. Ослабленную страну легче контролировать, поэтому Запад запрещает сотрудничество с Россией, даже когда речь идет о жизнях людей! "Американцев не волнует решение тех проблем, которые убивают украинский народ", - такое мнение выразил народный депутат Илья Кива.
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И. Кива: Ослабленную страну легче контролировать, поэтому запад запрещает покупать вакцину из России
Власти этой страны до сих пор не могут решить, как действовать по части вакцинации. Ослабленную страну легче контролировать, поэтому Запад запрещает...
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