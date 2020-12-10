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И. Кива: Ослабленную страну легче контролировать, поэтому запад запрещает покупать вакцину из России

10.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Власти этой страны до сих пор не могут решить, как действовать по части вакцинации. Ослабленную страну легче контролировать, поэтому Запад запрещает сотрудничество с Россией, даже когда речь идет о жизнях людей! "Американцев не волнует решение тех проблем, которые убивают украинский народ", - такое мнение выразил народный депутат Илья Кива.

 
 
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Власти этой страны до сих пор не могут решить, как действовать по части вакцинации. Ослабленную страну легче контролировать, поэтому Запад запрещает...
 
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