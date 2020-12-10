ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Особое внимание - к выбору делегатов на Всебелорусское народное собрание

10.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как будет жить страна в ближайшие 5 лет - предстоит решить народу. Мнение людей представят делегаты - и к их выбору особое внимание. У нас достаточно компетентных специалистов во всех сферах экономики, которым можно доверять.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как будет жить страна в ближайшие 5 лет - предстоит решить народу. Мнение людей представят делегаты - и к их выбору особое внимание. У нас достаточно компетентных...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси стартует акция "Наши дети"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика