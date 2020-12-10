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Особое внимание - к выбору делегатов на Всебелорусское народное собрание
10.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как будет жить страна в ближайшие 5 лет - предстоит решить народу. Мнение людей представят делегаты - и к их выбору особое внимание. У нас достаточно компетентных специалистов во всех сферах экономики, которым можно доверять.
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Как будет жить страна в ближайшие 5 лет - предстоит решить народу. Мнение людей представят делегаты - и к их выбору особое внимание. У нас достаточно компетентных...
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