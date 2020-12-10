ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси стартует акция "Наши дети"

10.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Время заботы и исполнения желаний. Сегодня в Беларуси стартует самый масштабный марафон добра. Акция "Наши дети" вот уже четверть века в преддверии Нового года делает счастливее мальчишек и девчонок со всей страны. Традиционно в эти декабрьские дни посещают детские дома, интернаты, опекунские и приемные семьи, больницы. Дарят подарки. И необходимое: спортивный инвентарь, компьютеры… Эпидемиологическая ситуация сказалась на проведении праздника - встречи пройдут с минимальным количеством гостей, с обязательным масочным режимом. Продлиться акция "Наши дети" до 10 января.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время заботы и исполнения желаний. Сегодня в Беларуси стартует самый масштабный марафон добра. Акция "Наши дети" вот уже четверть века в преддверии Нового года...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика