Источник материала: БT

Время заботы и исполнения желаний. Сегодня в Беларуси стартует самый масштабный марафон добра. Акция "Наши дети" вот уже четверть века в преддверии Нового года делает счастливее мальчишек и девчонок со всей страны. Традиционно в эти декабрьские дни посещают детские дома, интернаты, опекунские и приемные семьи, больницы. Дарят подарки. И необходимое: спортивный инвентарь, компьютеры… Эпидемиологическая ситуация сказалась на проведении праздника - встречи пройдут с минимальным количеством гостей, с обязательным масочным режимом. Продлиться акция "Наши дети" до 10 января.