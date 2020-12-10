Сделал подсечку - тот оцарапал ладони. Витеблянина отправили на строгий режим за «насилие» над милиционером

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска приговорил 39-летнего Олега Ефременко к четырем с половиной годам колонии строгого режима за насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции, сообщает «Віцебская вясна». Суд также удовлетворил иск потерпевшего милиционера — он требовал компенсации морального вреда в 1000 рублей.





Процесс вела судья Наталья Кораблина.

В последнем слове Олег Ефременко извинился перед потерпевшим: во время столкновения протестующих с силовиками на уличном марше 13 сентября обвиняемый сделал милиционеру подсечку, тот упал и поцарапал ладони. Извинился Ефременко и перед своей женой, которая осталась одна с маленьким сыном.

Это уже третий завершившийся в Витебске процесс по уголовным делам, возбужденным против участников уличных митингов, обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников милиции и должностных лиц (статьи 364 и 366 УК). Приговор Олегу Ефременко — на сегодня самый суровый.

Ранее к 2,5 года колонии приговорили программиста Александра Кириленко, ремесленника Андрея Тимофеенко — к 2 годам колонии .

9 декабря суд Октябрьского района Витебска начал рассматривать еще одно подобное дело — в отношении 27-летнего резчика по дереву Владислава Маковецкого . Его обвиняют в том, что 6 сентября на марше протеста он замахивался на одного из силовиков милицейской дубинкой, а второму угрожал и пытался избить. Милиционеры заявили иски о компенсации морального вреда: один — на 1000 рублей, второй — на 200 рублей. Маковецкий своей вины не признает, сообщает «Віцебская вясна».