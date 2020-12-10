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Сделал подсечку - тот оцарапал ладони. Витеблянина отправили на строгий режим за «насилие» над милиционером
10.12.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска приговорил 39-летнего Олега Ефременко к четырем с половиной годам колонии строгого режима за насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции,
Процесс вела судья Наталья Кораблина.
В последнем слове Олег Ефременко извинился перед потерпевшим: во время столкновения протестующих с силовиками на уличном марше 13 сентября обвиняемый сделал милиционеру подсечку, тот упал и поцарапал ладони. Извинился Ефременко и перед своей женой, которая осталась одна с маленьким сыном.
Это уже третий завершившийся в Витебске процесс по уголовным делам, возбужденным против участников уличных митингов, обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников милиции и должностных лиц (статьи 364 и 366 УК). Приговор Олегу Ефременко — на сегодня самый суровый.
Ранее
9 декабря суд Октябрьского района Витебска начал рассматривать еще одно подобное дело — в отношении 27-летнего
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Сделал подсечку - тот оцарапал ладони. Витеблянина отправили на строгий режим за «насилие» над милиционером
Это уже третий завершившийся в Витебске процесс по уголовным делам, возбужденным против участников уличных митингов.
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