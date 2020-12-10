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Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы
10.12.2020 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский национальный технический университет отмечает 100-летие. 10 декабря прошло торжественное собрание трудового коллектива. На нем Александр Лукашенко вручил вузу и некоторым педагогам ордена.
Александр Лукашенко посетил БНТУ внепланово,
Лукашенко отметил, что БНТУ стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране, и каждому бы хотелось «прикоснуться к седине ведущего технического вуза».
— Нынешнее мероприятие — это дань уважения тем, кто не только создавал этот университет (может, и не столько), но и кто прославил своими делами этот вуз, — заявил Лукашенко.
Он вручил Белорусскому национальному техническому университету орден Трудовой Славы. Отмечается, что такая награда вузу вручается впервые.
Указ об учреждении это награды был
«Учебное учреждение удостоено награды за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение научных исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров и в связи со 100-летием с дня основания университета», — сказано в документе.
Кроме того, 10 декабря орден Отечества III степени получили заведующий кафедрой тепловых электрических станций Николай Карницкий и заведующий кафедрой лазерной техники и технологии Николай Кулешов. Профессору кафедры конструирования и производства приборов Владимиру Минчене и декану архитектурного факультета Армену Сардарову вручен орден Почета.
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Лукашенко отметил, что БНТУ стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране, и каждому бы хотелось «прикоснуться к седине ведущего...
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