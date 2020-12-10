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Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы

10.12.2020 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский национальный технический университет отмечает 100-летие. 10 декабря прошло торжественное собрание трудового коллектива. На нем Александр Лукашенко вручил вузу и некоторым педагогам ордена.


Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Александр Лукашенко посетил БНТУ внепланово, отмечает его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что БНТУ стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране, и каждому бы хотелось «прикоснуться к седине ведущего технического вуза».

— Нынешнее мероприятие — это дань уважения тем, кто не только создавал этот университет (может, и не столько), но и кто прославил своими делами этот вуз, — заявил Лукашенко.

Он вручил Белорусскому национальному техническому университету орден Трудовой Славы. Отмечается, что такая награда вузу вручается впервые.

Указ об учреждении это награды был подписан в 2017 году, сегодня ее вручили впервые. Указ о награждении БНТУ Александр Лукашенко подписал 9 декабря.

«Учебное учреждение удостоено награды за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение научных исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров и в связи со 100-летием с дня основания университета», — сказано в документе.

Кроме того, 10 декабря орден Отечества III степени получили заведующий кафедрой тепловых электрических станций Николай Карницкий и заведующий кафедрой лазерной техники и технологии Николай Кулешов. Профессору кафедры конструирования и производства приборов Владимиру Минчене и декану архитектурного факультета Армену Сардарову вручен орден Почета.

 
 
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Лукашенко отметил, что БНТУ стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране, и каждому бы хотелось «прикоснуться к седине ведущего...
 
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