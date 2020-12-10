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Водителю автобуса, которого ранило гранатой возле «Пушкинской», отказали в возбуждении дела
10.12.2020 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию читатели прислали документ с приказом руководителя филиала «Минсктранса». В документе речь идет о водителе, в спину которого 10 августа
В приказе, который получили сотрудники филиала «Минсктранса», речь идет о том, чтобы провести профилактическую работу и внеплановый инструктаж, чтобы исключить случаи травматизма на работе. Связано это с «несчастным случаем на производстве» Павла Сибилева — водителя автобуса, в которого попала светошумовая граната 10 августа. В приказе «Минсктранса» также сказано, что Фрунзенский районный отдел следственного комитета выписал постановление от 25 ноября 2020 года об отказе в возбуждении уголовного дела.
— Следствие пришло к выводу, что факт умышленного совершения сотрудниками правоохранительных органов действий явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных им по службе, повлекшего причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам, сопряженного с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применения оружия или специальных средств, не нашел своего подтверждения, в связи с чем в действиях сотрудников правоохранительных органов отсутствует состав преступления ст. 426 УК Республики Беларусь (Превышение власти или служебных полномочий). В ходе проверки установлено, что Сибилев П.Г. получил имеющиеся у него телесные повреждения в результате несчастного случая, а именно взрыва на расстоянии 1 метра от него светошумовой гранаты.
В документе резюмируют, силовики находились далеко, поэтому сделать целенаправленный выстрел было невозможно. По мнению следствия, не установлено, что несчастный случай произошел по вине силовиков или по вине должностных лиц «Минсктранса».
Павел Сибилев отказался от комментариев.
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В редакцию читатели прислали документ с приказом руководителя филиала «Минсктранса». В документе речь идет о водителе, в спину которого 10 августа попала...
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