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В золоте и серебре: депутаты приняли обновленный закон о госсимволах РБ

10.12.2020 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек –Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли во втором чтении проект закона "Об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Сегодня в Овальном зале проходит заседание сессии нижней палаты белорусского парламента. Как ожидается, это предпоследнее заседание перед закрытием осенней сессии. Депутатам, прежде, чем уйти на так называемые каникулы, нужно принять основной финансовый документ на следующий год - проект бюджета-2021

Одним из проектов законов, которые приняли депутаты, стали изменения в закон "О государственных символах Республики Беларуси". Еще на стадии подготовки данный проект закона вывал большой общественный резонанс. Речь в проекте закона идет о том. чтобы осовременить эталонные изображения государственных символов, но поменяв их идеологическую концепцию.

"Наибольшее количество изменений статью действующего закона, которая регламентирует сферу применения госсимволов. Проект закона предлагает расширить перечень поводов для применения государственного флага. В частности, в него предлагается включить спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия", - пояснил заместитель председателя комиссии по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло, представляя проект закона во втором чтении.

В первом чтении законопроект был рассмотрен в мае на весенней сессии.

© Sputnik
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Депутат уверен, что принятие закона положительным образом скажется на культуре применения государственных символов Беларуси.

"Это будет способствовать росту патриотизма, уважению к своим символам - гербу и флагу", - подчеркнул он.

Проектом закона также предусматривается еще одна новация, которая касается изображения государственного герба. По его словам, в настоящее время в действующем законе есть изображение герба в двухцветном варианте. Новым законопроектом предлагается внести в приложения к закону изображения герба в золотом и серебряном цветах.

Вмногоцветном изображении государственного герба также произойдут изменения: поменяется цвет контура территории Беларуси – с зеленого на золотой.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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