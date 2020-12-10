А. Лукашенко представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России

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Сегодня президент встретился с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных cил Александром Вольфовичем.

Они представили главе государства предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Региональная группировка Союзного государства предусмотрена для защиты границ на западном направлении, ее основу составляют Вооруженные силы нашей страны. В России также созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту двух государств. Ранее были достигнуты договоренности, чтобы актуализировать план применения региональной группировки с учетом ситуации на западных границах и в мире.

Аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России. О результатах будет проинформирован и глава российского государства Владимир Путин.