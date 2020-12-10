ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А. Лукашенко представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России

10.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня президент встретился с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных cил Александром Вольфовичем.

Они представили главе государства предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Региональная группировка Союзного государства предусмотрена для защиты границ на западном направлении, ее основу составляют Вооруженные силы нашей страны. В России также созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту двух государств. Ранее были достигнуты договоренности, чтобы актуализировать план применения региональной группировки с учетом ситуации на западных границах и в мире.

Аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России. О результатах будет проинформирован и глава российского государства Владимир Путин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня президент встретился с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных cил Александром Вольфовичем. Они представили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика