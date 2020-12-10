Главную елку страны в Минске зажгут уже 15 декабря

Источник материала: БT

Предпраздничная атмосфера уже царит в наших городах. Вот так в этом году в Минске будет сиять Главная елка страны. Новогодние огни в столице зажгут уже 15 декабря.

В преддверие праздников планируется провести почти 160 новогодних ярмарок, а с 20-х чисел декабря начинают работу и елочные базары.