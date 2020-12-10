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Главную елку страны в Минске зажгут уже 15 декабря
10.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Предпраздничная атмосфера уже царит в наших городах. Вот так в этом году в Минске будет сиять Главная елка страны. Новогодние огни в столице зажгут уже 15 декабря.
В преддверие праздников планируется провести почти 160 новогодних ярмарок, а с 20-х чисел декабря начинают работу и елочные базары.
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Предпраздничная атмосфера уже царит в наших городах. Вот так в этом году в Минске будет сиять Главная елка страны. Новогодние огни в столице зажгут уже 15 декабря. ...
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