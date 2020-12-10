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Пришли за флагом - забрали ноутбук. Может ли милиция при осмотре изымать вещи?
10.12.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу несколько семей в Могилеве столкнулись с тем, что к ним домой пришла милиция с осмотром, причиной стали бело-красно-белые флаги на окнах и балконах и подозрение в совершении незаконного пикета, хотя по закону, в массовом мероприятии обязательно должен участвовать человек, а не предмет, где бы он ни висел. И это еще не все. Правоохранители забрали с собой технику — компьютер, ноутбук. Попытались выяснить, насколько это законно.
— Осмотрели — а флага у нас нет, хотя милиционеры сказали, что пришли за ним, — рассказал Иван Ершов. — Составили протокол опроса — спрашивали только биографические данные. Сказали, что подозревают в совершении административного правонарушения по ст. 23.34 КоАП. Но в протоколе это нигде не указано. И стали забирать ноутбуки зачем-то. Супруга начала возмущаться — мол, на каких основаниях? — и милиционеры пригрозили, что если будем шуметь, то и мобильные телефоны заберут. Ноутбуки изъяли при понятых — соседях. Но никаких документов милиционеры не оставили. Сейчас ноутбуки находятся у участкового. Зачем их забрали, мы так и не поняли. И когда нам вернут технику, неизвестно.
Попытки власти бороться с бело-красно-белой символикой в той или иной степени были, начиная с 1995 года, в августе 2020-го этот
— Я не знаю ни одного закона, который бы запрещал у себя на балконе повесить бело-красно-белый или любой другой флаг, —
Однако последнее время флаги не просто снимают, наличие бело-красно-белого флага на окне или балконе частных квартиры суды с подачи милиции стали признавать незаконными пикетами. Хотя Закон «О массовых мероприятиях»
Что касается изъятия вещей (например, компьютера) при осмотре, то теоретически такое право у сотрудников органов внутренних дел есть. Но есть несколько существенных обстоятельств.
Во-первых, изъятие проводится не произвольно по желанию милиционера, а только в целях пресечения административных правонарушений, установления личности человека, в отношении которого ведется административный процесс, составления протокола об административном правонарушении, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения постановлений по делу об административном правонарушении.
Во-вторых, изыматься могут только вещи и предметы, которые действительно имеют отношение к совершению правонарушения, данные об изъятии должны внести в протокол.
Адвокат Антон Гашинский поясняет, что в рамках проверки могут назначить экспертизу компьютерной техники, которая теоретически может приостанавливаться и возобновляться, в итоге этот процесс может растянуться от 10 дней до 3 месяцев. Обоснованием в данном случае может быть подозрение в том, что человек при помощи компьютера совершает административное правонарушение.
В случае несогласия с действиями сотрудников милиции можно подать жалобу руководству РУВД, а также в прокурору или суд.
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Теоретически такое право у сотрудников органов внутренних дел есть. Но есть несколько существенных обстоятельств.
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