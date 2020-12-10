Пришли за флагом - забрали ноутбук. Может ли милиция при осмотре изымать вещи?

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько семей в Могилеве столкнулись с тем, что к ним домой пришла милиция с осмотром, причиной стали бело-красно-белые флаги на окнах и балконах и подозрение в совершении незаконного пикета, хотя по закону, в массовом мероприятии обязательно должен участвовать человек, а не предмет, где бы он ни висел. И это еще не все. Правоохранители забрали с собой технику — компьютер, ноутбук. Попытались выяснить, насколько это законно.





Случай первый — к жителям Могилева пришли сотрудники милиции после жалобы соседки, которая приняла белую, красную и белую майки, которые висели на балконе, за флаг, о чем сообщила по номеру 102. Бело-красно-белый флаг запрещенным не является, но даже его на самом деле не было на балконе, который, кстати, является частной собственностью. Несмотря на это, сотрудники милиции пришли в квартиру с осмотром.

— Осмотрели — а флага у нас нет, хотя милиционеры сказали, что пришли за ним, — рассказал Иван Ершов. — Составили протокол опроса — спрашивали только биографические данные. Сказали, что подозревают в совершении административного правонарушения по ст. 23.34 КоАП. Но в протоколе это нигде не указано. И стали забирать ноутбуки зачем-то. Супруга начала возмущаться — мол, на каких основаниях? — и милиционеры пригрозили, что если будем шуметь, то и мобильные телефоны заберут. Ноутбуки изъяли при понятых — соседях. Но никаких документов милиционеры не оставили. Сейчас ноутбуки находятся у участкового. Зачем их забрали, мы так и не поняли. И когда нам вернут технику, неизвестно.

Случай второй — у жителя Могилева Алексея Борисова милиция изъяла компьютерную технику, телефон, два бело-красно-белых флага, листовки с предвыборной кампании Светланы Тихановской, открытки и плакаты с ней, кружку с «Погоней» (напомним, герб «Погоня» включен в Государственный список историко-культурных ценностей). Причина — «профилактические меры по недопущению нарушения статьи 23.34» (участие в несанкционированном массовом мероприятии). В этом случае милиционеры также прибыли по вызову соседей.

Попытки власти бороться с бело-красно-белой символикой в той или иной степени были, начиная с 1995 года, в августе 2020-го этот процесс обострился . У жительницы Минска, к примеру, милиция без предупреждения забрала флаг с балкона под предлогом, что якобы кто-то из соседей пожаловался, что символика «оскорбляет чувства».

— Я не знаю ни одного закона, который бы запрещал у себя на балконе повесить бело-красно-белый или любой другой флаг, — объяснял юрист и правозащитник Валентин Стефанович. — Бело-красно-белый флаг и «Погоня» — наши исторические символы. Напомню, именно под этими символами в 1994 году президент принимал присягу. Заявление о том, что это оскорбляет чьи-то чувства, просто беспочвенны. Завтра кого-то оскорбит флаг, допустим, Венесуэлы или флаг СССР, и милиция будет его снимать?

Однако последнее время флаги не просто снимают, наличие бело-красно-белого флага на окне или балконе частных квартиры суды с подачи милиции стали признавать незаконными пикетами. Хотя Закон «О массовых мероприятиях» четко говорит , что «пикетирование — это публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста, в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств». То есть участие в пикете должен принимать непосредственно гражданин, а не отдельный предмет, который висит даже не в публичном месте, а на частной территории.

Что касается изъятия вещей (например, компьютера) при осмотре, то теоретически такое право у сотрудников органов внутренних дел есть. Но есть несколько существенных обстоятельств.

Во-первых, изъятие проводится не произвольно по желанию милиционера, а только в целях пресечения административных правонарушений, установления личности человека, в отношении которого ведется административный процесс, составления протокола об административном правонарушении, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения постановлений по делу об административном правонарушении.

Во-вторых, изыматься могут только вещи и предметы, которые действительно имеют отношение к совершению правонарушения, данные об изъятии должны внести в протокол.

Адвокат Антон Гашинский поясняет, что в рамках проверки могут назначить экспертизу компьютерной техники, которая теоретически может приостанавливаться и возобновляться, в итоге этот процесс может растянуться от 10 дней до 3 месяцев. Обоснованием в данном случае может быть подозрение в том, что человек при помощи компьютера совершает административное правонарушение.

В случае несогласия с действиями сотрудников милиции можно подать жалобу руководству РУВД, а также в прокурору или суд.