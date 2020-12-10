С 20 декабря из Пинска в Минск пустят дополнительные автобусы

Источник материала: Tut.by

С 20 декабря на маршруте Пинск — Минск через Ганцевичи вводят два дополнительных рейса, пишет «Медиа-Полесье» .



Фото с сайта belprauda.org

Из Пинска автобусы будут отправляться в 14.00 по субботам и воскресеньям, из Минска — в 12.20 по воскресеньям и понедельникам.