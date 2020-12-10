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С 20 декабря из Пинска в Минск пустят дополнительные автобусы
10.12.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 20 декабря на маршруте Пинск — Минск через Ганцевичи вводят два дополнительных рейса, пишет
Из Пинска автобусы будут отправляться в 14.00 по субботам и воскресеньям, из Минска — в 12.20 по воскресеньям и понедельникам.
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