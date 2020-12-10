В Гомеле задержали многодетную мать, которую ранее судили за игрушку-«ждуна»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сегодня утром задержали многодетную мать Наталью Глазкову, сообщает «Радыё Свабода». По словам ее подруги, Наталью задержали на вокзале, когда она приехала из Гродно.



Наталья (слева) и Оксана. Фото: «Радые Свабода»

Силовики пытались попасть и в квартиру ее подруги Оксаны Лиходиевской.

Напомним, ранее суд штрафовал Глазкову и Лиходиевскую на 810 рублей за игрушку «Белорусский Ждун», которую они сфотографировали. Тогда Наталья рассказала, что еще раньше ее оштрафовали за снимок с бело-красно-белым флагом. Чтобы его выплатить, она сшила игрушку «Белорусский Ждун» — и собиралась продать на аукционе. Для размещения лота Наталья с подругой Оксаной решили сфотографировать игрушку на фоне природы. В фотосессии подруги использовали небольшой бело-красно-белый флаг.

Согласно же протоколу милиционера Евгения Ковалева, Наталья «в заранее договоренном месте обозначила себя игрушкой в красном пиджаке и с бело-красно-белым флагом — и таким образом провела пикет без разрешения горисполкома».

Судья тогда пришла к выводу, что своими действиями женщины «пытались выразить свое отношение к событиям общественно-политического характера без разрешения горисполкома».

В итоге суд «за несанкционированный пикет» Наталью оштрафовал на 810 рублей, Оксану — на 637,5 рубля.