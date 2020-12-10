Раздражает: депутаты запретили коммерческую голосовую рекламу в транспорте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек –Sputnik. Голосовая коммерческая реклама в общественном транспорте Беларуси может быть запрещена на законодательном уровне, депутаты во втором чтении прияли соответствующий законопроект.

В Овальном зале проходит заседание сессии нижней палаты белорусского парламента. Как ожидается, это предпоследнее заседание перед закрытием осенней сессии. Депутатам, прежде, чем уйти на так называемые каникулы, нужно принять основной финансовый документ на следующий год - проект бюджета-2021 . Сегодня депутаты во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам рекламы".

"(…) парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую рекламу в общественном транспорте запрещаем", - заявила заместитель председателя комиссии по жилищной политике и строительству Оксана Гайдук, представляя проект закона.

В соответствии с законопроектом, бегущая строка, другая видеореклама (в том числе и картинки в виде рекламы), в транспорте будут разрешены. Кроме этого. депутаты приняли решение, что останется голосовая социальная реклама.

Как ранее сообщал Sputnik, инициатором запрета голосовой коммерческой рекламы общественном транспорте выступило министерство антипомопольного регулирования и торговли Беларуси, куда стали поступать многочисленные обращения граждан о том, что такой вид рекламы они расценивают "как агрессивный" и он "просто раздражает".

Читайте также:

Проезд в общественном транспорте дорожает: что будет с маршрутками ?