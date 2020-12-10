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Раздражает: депутаты запретили коммерческую голосовую рекламу в транспорте
10.12.2020 13:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек –Sputnik. Голосовая коммерческая реклама в общественном транспорте Беларуси может быть запрещена на законодательном уровне, депутаты во втором чтении прияли соответствующий законопроект.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Овальном зале проходит заседание сессии нижней палаты белорусского парламента. Как ожидается, это предпоследнее заседание перед закрытием осенней сессии. Депутатам, прежде, чем уйти на так называемые каникулы, нужно принять основной финансовый документ на следующий год -
"(…) парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую рекламу в общественном транспорте запрещаем", - заявила заместитель председателя комиссии по жилищной политике и строительству Оксана Гайдук, представляя проект закона.
В соответствии с законопроектом, бегущая строка, другая видеореклама (в том числе и картинки в виде рекламы), в транспорте будут разрешены. Кроме этого. депутаты приняли решение, что останется голосовая социальная реклама.
Как ранее сообщал Sputnik,
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Решение, подразумевающее также ряд исключений, еще не вступило в законную силу - закон должны рассмотреть сенаторы.
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