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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на пятницу

10.12.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 11 декабря, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

«11 декабря на большей части территории страны ожидается гололед, на дорогах гололедица», — предупредили синоптики. Такой же прогноз ожидается в столице и Минской области.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу временами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5…+2°С, по северо-востоку при прояснениях до −7°С, максимальная днем −4…+3°С.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные во многих регионах Беларуси сохранится зимний характер погоды, только в крайних юго-западных районах оттепель.

 
 
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«11 декабря на большей части территории страны ожидается гололед, на дорогах гололедица», - предупредили синоптики.
 
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