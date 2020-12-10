Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на пятницу

Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 11 декабря, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

«11 декабря на большей части территории страны ожидается гололед, на дорогах гололедица», — предупредили синоптики. Такой же прогноз ожидается в столице и Минской области.

Ранее синоптики сообщали , что в пятницу временами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5…+2°С, по северо-востоку при прояснениях до −7°С, максимальная днем −4…+3°С.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные во многих регионах Беларуси сохранится зимний характер погоды, только в крайних юго-западных районах оттепель.