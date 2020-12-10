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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на пятницу
10.12.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 11 декабря, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.
«11 декабря на большей части территории страны ожидается гололед, на дорогах гололедица», — предупредили синоптики. Такой же прогноз ожидается в столице и Минской области.
Ранее синоптики
По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные во многих регионах Беларуси сохранится зимний характер погоды, только в крайних юго-западных районах оттепель.
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«11 декабря на большей части территории страны ожидается гололед, на дорогах гололедица», - предупредили синоптики.
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