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Лукашенко вручил первый орден Трудовой Славы. Что известно о награде

10.12.2020 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На торжественном собрании, посвященном 100-летию Белорусского национального технического университета, президент Беларуси Александр Лукашенко вручил вузу орден. "Он будет первым, надеюсь, не последним, и университет будет всегда гордиться этой наградой", – сказал глава государства.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
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Награда вручена "за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение научных исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров".

Корни идут из СССР

Орден Трудовой Славы попал в перечень государственных наград еще в 2014 году и был учрежден белорусским парламентом через год.

В обосновании к законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам совершенствования системы государственных наград" сообщалось, что учреждение ордена Трудовой Славы позволит "более дифференцированно и адекватно оценивать результаты трудовой деятельности граждан в различных областях народного хозяйства".

Эта награда по сути стала преемницей ордена с таким же названием времен СССР, за исключением того, что ранее имелось три степени. Советский орден вручался с 1974 года и вплоть до распада СССР. Были награждены более 650 тысяч человек, 983 из них стали кавалерами трех степеней.

Даже цвета муаровой ленты белорусского ордена "перекочевали" из  наградных лент советских орденов: Трудовой Славы (красная и желтая полоски) и Трудового Красного Знамени (синяя и голубая полоски).

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Кто награждает

Решение о том, кого и за что награждать орденами, принимает президент страны. Он также утверждает эскизы новых орденов после того, как они пройдут экспертизу геральдического совета при президенте.

Награды такого уровня в большинстве случаев вручает глава государства лично, но по его поручению это могут сделать и иные должностные лица. К примеру, орден Матери зачастую в регионах вручают председатели облисполкомов.

Как выглядит орден Трудовой Славы

Первая партия ордена была изготовлена в декабре 2017 года.

В основе знака – круглая зубчатая розетка из металла серебристого цвета.  В верхней части размещено изображение флага, покрытого красной, зеленой и белой эмалью, с надписью золотистого цвета "ПРАЦОЎНАЯ СЛАВА".

Награду украшают уменьшенная копия БелАЗа, самолета, новостройка с башенным краном и модель атома.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Центральная часть окаймлена изображением шестерни, вдоль которой расходятся пшеничные колосья в сочетании с лавровыми листьями золотистого цвета. Внизу колосья соединены лентой, покрытой белой эмалью. Высота ордена 46 мм, ширина – 46 мм. В центре обратной стороны – номер награды.

Делают орден из серебра с позолотой.

Носить его нужно на левой груди, после ордена Воинской Славы – высшей военной награды Беларуси, если имеется.

За что награждают

На награду вправе рассчитывать граждане за особые достижения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в сфере обслуживания.

Можно также проявить выдающиеся заслуги в области культуры, литературы, искусства, образования, медицины, научно-исследовательской деятельности и других областях трудовой деятельности.

И еще один вариант: за самоотверженный высокопроизводительный труд, изготовление продукции высокого качества, внедрение в производство новой техники, технологии, передового опыта, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения.

Одно из условий: многолетняя работа в соответствующих сферах деятельности.

Для того, чтобы удостоится награды под номером один, коллектив БНТУ трудился 100 лет.

 
 
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Орден Трудовой Славы попал в перечень государственных наград еще в 2014 году и был учрежден белорусским парламентом через год. Однако первое награждение состоялось...
 
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