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Около Слонима 10 местных жителей хотели сфотографироваться с флагом. Всех задержали и осудили

10.12.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слониме осудили 10 человек, которые хотели сфотографироваться с бело-красно-белым флагом на фоне знака «Слоним» на въезде в город. По информации «Газеты Слонимской», всех задержанных оставили в ИВС до суда, попытку сфотографироваться приравняли к пикету, а участники несостоявшейся фотосессии получили штрафы и сутки.


Один из задержанных — Петр Кришталь около здания местного РОВД. Фото: gs.by

6 декабря в Слониме было задержано 10 человек, которые хотели сделать фотографии с БЧБ-флагом у въездного знака в город. В местном РОВД на всех задержанных составили административные протоколы за нарушение ст. 23.34 КоАП. Всех задержанных до суда оставили в ИВС.

Судебные заседания по данным делам прошли 8 и 9 декабря — и там стали известны подробности задержания.

Вечером в минувшее воскресенье группа слонимчан приехала к знаку «Слоним», который находится на въезде в город со стороны деревни Тальковщина. Люди собирались сделать фото с БЧБ-флагом. Как рассказывали задержанные, они еще ничего не успели сделать, как неожиданно из темноты услышали крики: «Все на колени! Лицом в землю! Работает ОМОН!» Из темноты выскочило примерно два десятка человек в черной форме и балаклавах. Всех поставили на колени, а затем отвели в машины и повезли в РОВД.

9 декабря на суде зачитали рапорт свидетеля, старшего лейтенанта милиции Виктора Адамчика, который в суде не присутствовал. Милиционер докладывает, что в воскресенье, 6 декабря, он ехал вечером со стороны деревни Тальковщина и увидел группу граждан, которые разворачивали БЧБ-символику и передавали ее друг другу.

«Их поведение указывало на то, что данные граждане организованно собрались в заранее определенном месте», — решил милиционер — и сообщил об этом в РОВД.

Судья Александр Ярмолик признал всех задержанных виновными в участии в несанкционированном пикете и вынес разные наказания. Одна из задержанных получила 7 суток ареста (за этот эпизод, также рассматривалось и другое административное дело в отношении нее). Остальным участникам фотосессии дали штрафы — от 5 до 45 базовых (135 — 1215 рублей).

Один человек, по данным гродненских правозащитников, был госпитализирован, суд над ним будет позже.

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Люди хотели сделать фото с БЧБ-флагом у въездного знака в город.
 
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