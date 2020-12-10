Жительница Пружан попросила власти выдать ей разрешение сходить в магазин без риска быть задержанной

Источник материала: Tut.by

Жительница Пружан написала письмо в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома в магазин за продуктами. Поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов на улицах города для установления личности, сообщила TUT.BY председатель местного координационного совета Анна Баран, которая за последние шесть дней пять раз была в милиции.



Фото: "Белсат"

Фотографию письма пружанки разместил у себя в телеграм-канале «Белсат» .

«Прошу выдать мне разрешение на посещение магазинов „Универмаг“, „Универсам“, „Кулинария“, „Три цены“, а также возможность следования к этим магазинам пешком и на общественном транспорте без задержания в Пружанский РОВД для установления личности 12 и 13 декабря», — указано в обращении.

Письмо отправили в райисполком несколько дней назад, сообщила TUT.BY пружанская активистка Анна Баран. Еще одно готовится. Ответа автор первого прошения пока не получила.

Поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов в начале декабря.

— Люди стояли возле остановки, приехал автозак — и четверых забрали. На следующий день повторилось то же самое. При этом у них не было никакой символики. Эта остановка у нас в народе называется «остановкой перемен»: после выборов люди там каждый день собираются. После того, как там автозак в 19.00 два раза забирал людей, на расписании добавили еще один пункт: «19.00 — автозак». Милиция отреагировала — и на следующий день забирал не автозак, а «бобики», уазики, милицейские машины. В один день оттуда забрали 7 человек, потом — 8, — рассказала Анна, добавив, что активистов забирали не только с «остановки перемен». Несколько человек остановили в городе: одни шли из магазина, другие — гуляли.



Расписание автобусов на остановке перемен. Фото читателя

По словам женщины, людей отвозят в райотдел для установления личности и профилактической беседы, а затем отпускают. Сама Анна с 4 декабря побывала в РОВД пять раз:

— Один раз, 6 декабря, меня задержали, когда я шла из парка, а все остальные — с «остановки перемен». (…) Местные переживают — даже те, кто не собирается на «остановке перемен». Жены звонят мужьям, просят подъехать и подвезти, чтобы в автозак не попасть. Самые боязливые пишут уже письмо председателю райисполкома, чтобы разрешили выйти в город, сходить в магазин.

Анна Баран также добавила, что пружанских активистов неоднократно судили за участие в несанкционированных мероприятиях. С августа они получили в общей сложности свыше 300 суток ареста и штрафов более чем на 8100 рублей.