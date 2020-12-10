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Где и когда откроются в Гродно новогодние базары и почем нынче елки

10.12.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елочные базары в Гродно начнут работать 21 декабря. Самое дешевое дерево обойдется в 11 рублей, продавать также будут ели в кадках. Цены — от 30 рублей.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Как сообщает «Вечерний Гродно», всего в Гродно в привычных для горожан местах будет работать 19 елочных базаров.

Держите адреса:

  • ул. Великая Ольшанка, 13 (возле магазина «Евроопт»);
  • ул. Стрелковая, 21 (возле магазина «Евроопт»);
  • ул. Победы, 47 (возле магазина «Евроопт»);
  • ул. Суворова, 151 (на территории Неманского лесничества);
  • ул. О. Соломовой, 70 (возле магазина «Евроопт»);
  • ул. Поповича, 14 (возле магазина «Каскад»;)
  • пр-т Янки Купалы (возле универсама «Брест»);
  • пр-т Клецкова, 15а (возле ресторана «Туран»);
  • Индурское шоссе, 8 (возле магазина «Нарочь»);
  • пр-т Космонавтов (возле автовокзала);
  • ул. Щорса, 26 (возле магазина «У дома»);
  • ул. Тимирязева, 8 (возле гипермаркета «Евроопт»);
  • ул. Дзержинского (возле мини-рынка «Девятовка»);
  • ул. Лиможа, 30 (возле магазина «Евроопт»);
  • ул. Болдина, 16 (возле магазина «Квасовский»);
  • ул. Горького, 75 (возле магазина «Нарочь»);
  • ул. Дубко, 17 (возле ТЦ «OldCity»);
  • ул. Малыщинская, 25 (возле магазина «Внешторг»);
  • БЛК (возле мини-рынка «Форты»).

Также, как сообщает Гродненский лесхоз, елочки можно купить в Гожском, Гродненском, Индурском и Сопоцкинском лесничествах с 21 по 31 декабря (25 декабря — выходной), с 8.00 до 17.00.

Цена дерева зависит от его высоты. Небольшие деревца до одного метра можно будет приобрести за 11 рублей. От 1 до 2 метров — 14 рублей. От 2 до 3 метров — 22 рубля. Для тех, кому нравятся красавицы побольше — от 3 до 5 метров они стоят 29,50 рублей, от 5 до 8 метров — 60 рублей. Елки в кадке будут стоить 30 или 50 рублей в зависимости от вида. Их, кстати, будут продавать в Неманском лесничестве по адресу ул. Суворова, 151.

Елочные базары в некоторых районах Гродненской области начнут работать уже 18 декабря. Так, этот день они откроются в Вороновском, Щучинском и Лидском районах.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Елочные базары в Гродно начнут свою работу 21 декабря (а в области - раньше).
 
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