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Где и когда откроются в Гродно новогодние базары и почем нынче елки
10.12.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елочные базары в Гродно начнут работать 21 декабря. Самое дешевое дерево обойдется в 11 рублей, продавать также будут ели в кадках. Цены — от 30 рублей.
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Цена дерева зависит от его высоты. Небольшие деревца до одного метра можно будет приобрести за 11 рублей. От 1 до 2 метров — 14 рублей. От 2 до 3 метров — 22 рубля. Для тех, кому нравятся красавицы побольше — от 3 до 5 метров они стоят 29,50 рублей, от 5 до 8 метров — 60 рублей. Елки в кадке будут стоить 30 или 50 рублей в зависимости от вида. Их, кстати, будут продавать в Неманском лесничестве по адресу ул. Суворова, 151.
Елочные базары в некоторых районах Гродненской области начнут работать уже 18 декабря. Так, этот день они откроются в Вороновском, Щучинском и Лидском районах.
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Елочные базары в Гродно начнут свою работу 21 декабря (а в области - раньше).
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