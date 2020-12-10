ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело за оскорбление милиционера

10.12.2020 16:09 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Барановичей из-за оскорбительных высказываний в телеграм-канале в адрес правоохранителя. Сквернослова вычислили сотрудники ГУБОПиК. Им оказался активный участник фанатского движения одного из футбольных клубов города. Также, как добавили в МВД, мужчина придерживается неонацистских взглядов  и не пропускает несанкционированные массовые мероприятия. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Барановичей из-за оскорбительных высказываний в телеграм-канале в адрес правоохранителя. Сквернослова вычислили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Около Слонима 10 местных жителей хотели сфотографироваться с флагом. Всех задержали и осудили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика