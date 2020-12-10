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Уголовное дело за оскорбление милиционера
10.12.2020 16:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Барановичей из-за оскорбительных высказываний в телеграм-канале в адрес правоохранителя. Сквернослова вычислили сотрудники ГУБОПиК. Им оказался активный участник фанатского движения одного из футбольных клубов города. Также, как добавили в МВД, мужчина придерживается неонацистских взглядов и не пропускает несанкционированные массовые мероприятия.
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Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Барановичей из-за оскорбительных высказываний в телеграм-канале в адрес правоохранителя. Сквернослова вычислили...
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