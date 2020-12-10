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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовное дело за оскорбление милиционера Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Барановичей из-за оскорбительных высказываний в телеграм-канале в адрес правоохранителя. Сквернослова вычислили...

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Барановичей из-за оскорбительных высказываний в телеграм-канале в адрес правоохранителя. Сквернослова вычислили сотрудники ГУБОПиК. Им оказался активный участник фанатского движения одного из футбольных клубов города. Также, как добавили в МВД, мужчина придерживается неонацистских взглядов и не пропускает несанкционированные массовые мероприятия.