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В Минске определили места для оборудования катков и хоккейных коробок

10.12.2020 16:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ведется активная подготовка перед заливкой льда. Лидерами среди районов Минска по числу катков станут Советский и Центральный, а по коробкам - Фрунзенский и Центральный районы. Для жителей рядом с местами катания будут организованы пункты проката.

Заливка катков начнется с устойчивым минусом на улице. Минимум пять дней температура должна держаться не выше -5. Дополнительно, как и в прежние годы, ведется работа по подготовке к зимнему сезону лыжных трасс. В микрорайоне Веснянка уже установлены снежные пушки.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведется активная подготовка перед заливкой льда. Лидерами среди районов Минска по числу катков станут Советский и Центральный, а по коробкам - Фрунзенский и...
 
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