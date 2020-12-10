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В Минске определили места для оборудования катков и хоккейных коробок
10.12.2020 16:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ведется активная подготовка перед заливкой льда. Лидерами среди районов Минска по числу катков станут Советский и Центральный, а по коробкам - Фрунзенский и Центральный районы. Для жителей рядом с местами катания будут организованы пункты проката.
Заливка катков начнется с устойчивым минусом на улице. Минимум пять дней температура должна держаться не выше -5. Дополнительно, как и в прежние годы, ведется работа по подготовке к зимнему сезону лыжных трасс. В микрорайоне Веснянка уже установлены снежные пушки.
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Ведется активная подготовка перед заливкой льда. Лидерами среди районов Минска по числу катков станут Советский и Центральный, а по коробкам - Фрунзенский и...
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