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100 лет Белорусскому национальному техническому университету

10.12.2020 16:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня столетие празднует Белорусский национальный технический университет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив с юбилеем. 16 факультетов, 140 специальностей, на которых готовят профессионалов в области энергетики, строительства и архитектуры, транспорта других сфер. В БНТУ обучается 17,5 тысяч студентов. За 100 лет вуз подготовил более 200 тысяч специалистов.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ: "Готовиться к юбилею мы начали еще в прошлом году. Мы намечали программу мероприятий, смотрели, где нужно сделать ремонтные работы, что выделить из именных аудиторий, где потянуть лаборатории, как что украсить. Было открытие Доски почета - впервые такая традиция в нашем университете заложена и 64 наших работника и студента отмечены тем, что занесены на Доску почета".

В БНТУ заложили капсулу времени

Накануне в БНТУ заложили капсулу времени. Внутри - послания будущим студентам и преподавателям. Планируется, что капсула будет открыта через 50 лет. Знаковое место обозначили скульптурной композицией "Кристалл знаний".

 
 
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Сегодня столетие празднует Белорусский национальный технический университет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив с юбилеем. 16...
 
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