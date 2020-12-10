﻿ «За границу покойника везут в цинковой капсуле». История Александра, который водит катафалк. 21.by
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«За границу покойника везут в цинковой капсуле». История Александра, который водит катафалк

10.12.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как думаете, кто идет работать водителем катафалка? Александр вряд ли вписывается в сложившиеся стереотипы: раньше организовывал культурные мероприятия, закончился контракт, и нужна была работа. Так наш герой и начал перевозить покойных. Его будни — это машина, гробы, родственники, морги. В среднем один заказ в день. За годы работы было разное: похороны детей, мистические истории с пробитым колесом и даже чаевые. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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