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«За границу покойника везут в цинковой капсуле». История Александра, который водит катафалк
10.12.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как думаете, кто идет работать водителем катафалка? Александр вряд ли вписывается в сложившиеся стереотипы: раньше организовывал культурные мероприятия, закончился контракт, и нужна была работа. Так наш герой и начал перевозить покойных. Его будни — это машина, гробы, родственники, морги. В среднем один заказ в день. За годы работы было разное: похороны детей, мистические истории с пробитым колесом и даже чаевые. TUT.BY продолжает проект
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