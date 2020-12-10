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Прогноз погоды на 11 декабря
10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)! 11 декабря в пятницу на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица.
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Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Предупреждение о неблагоприятных...
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