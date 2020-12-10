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Президент приехал поздравить БНТУ со 100-летием

10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие. Поздравить ВУЗ с юбилеем приехал глава государства. 

Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. Это мероприятие - дань уважения тем, кто не только создавал этот университет, но  прославил его своими делами. БНТУ считается флагманом подготовки инженерных кадров  от машиностроения до космоса. 16 факультетов, 140 специальностей.  Здесь обучается 17 с половиной тысяч человек. За знаниями приезжают студенты со всего мира. За век БНТУ подготовил более 200 тысяч специалистов. 

А. Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы и госнаграды сотрудникам вуза

Глава государства вручил Белорусскому национальному техническому университету орден Трудовой Славы - как признание заслуг всего коллектива. Эти люди поддерживают имидж университета на высочайшем уровне. Благодаря их усилиям, развивается инженерно-техническое образование, готовят элиту научных кадров. Заслуги  профессионалов сегодня тоже отметили на высшем уровне. Сотрудникам вуза президент вручил  государственные награды. 

Многих из тех, кто получил сегодня госнаграды, президент знает лично по проектам,  которые реализовывали в стране. Например, с нынешним деканом архитектурного факультета глава государства  вместе закладывал "нулевой километр".  

А. Сардаров: Беларусь должна быть единой

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ: "Много лет в дорожной системе – выпала честь запроектирвоать «нулевой километр» -  это символ независимости нашей страны.    Раньше все расстояние от Кремля, а здесь свой символ и свою точку отсчета - большая честь. Насколько важно понятие единства, чтобы страна не разделялась, была единой. Обращение к молодежи нашей сегодня важно.  Беларусь должна быть единой. Всегда вместе, каждый человек – старое и молодое поколение. Мы стараемся воспитать не только профессионализм, но и гражданина – важно сознание, что ты ответственен за свою страну. Очень важно". 

 
 
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Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие. Поздравить ВУЗ с юбилеем приехал глава государства.  Александр Лукашенко принял...
 
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