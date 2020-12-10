ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске определены площадки для открытых катков и лыжных трасс

10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Для любителей зимнего активного отдыха. В Минске определили площадки для открытых катков. В этом году планируют залить более полусотни уличных ледяных арен. Среди них - почти 30 хоккейных коробок. Пока идет подготовка площадок. Наибольшее количество катков в этом зимнем сезоне появится в Советском и Центральном районах столицы, а хоккейных коробок - в Центральном и  Фрунзенском.

Активно идет в столице и подготовка лыжных трасс. В этом году в городе их будет 16, общей протяженностью почти 30 километров. 

Что касается катков, они будут готовы для заливки только после морозов и устойчивой минусовой температуры.  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для любителей зимнего активного отдыха. В Минске определили площадки для открытых катков. В этом году планируют залить более полусотни уличных ледяных арен. Среди...
 
Новости дня
Новости общества
 
Депутаты приняли поправки в закон о госсимволах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика