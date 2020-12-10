ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поиск вакансий - в новом формате. В Минске открылся единый центр занятости

10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новый социальный объект - накануне Нового года. Единый столичный центр занятости открылся сегодня в Минске. Раньше можно было подобрать вакансию в трех отделениях: в Московском, Советском и Партизанском районах. Учреждение нового формата оптимизирует работу службы.  Теперь здесь есть специализированные отделы для работы с разными социальными группами. В центре организован компьютерный зал для самостоятельного поиска вакансий. На Берестянской, 20 также  регулярно будут проходить ярмарки вакансий, а также дни предпринимательства.

Центр -  комфортный для соискателей всех возрастов. В помещении - безбарьерная среда, зоны отдыха для людей старшего возраста. Для посетителей с детьми работает комната матери и ребенка.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый социальный объект - накануне Нового года. Единый столичный центр занятости открылся сегодня в Минске. Раньше можно было подобрать вакансию в трех отделениях:...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уголовное дело за оскорбление милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика