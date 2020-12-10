ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты приняли поправки в закон о госсимволах

10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поправки в закон о госсимволах  во втором чтении приняли депутаты. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно включаются спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия. По словам депутатов, обновленный закон будет способствовать росту патриотизма и  уважению к своим символам. 

Депутаты поддержали изменения в законодательство о рекламе

В повестке сегодняшнего заседания   также изменения в законодательство о рекламе. Депутаты поддержали запрет на коммерческую звуковую информацию в общественном транспорте. И еще одна новация - по первому требованию гражданина  рекламодатель обязан прекратить доставку коммерческих листовок в почтовый ящик. 

Оксана Гайдук, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На каждой листовке есть инициалы и юридический адрес непосредственно распространителя или рекламодателя. Заявитель туда обращается, это может быть по электронной почте, можно письменным обращением, можно даже стикер наклеить "нет рекламе". Форма закреплена как обязанность распространителя прекратить доставку рекламы. Контроль будет предусмотрен за Министерством антимонопольного регулирования и торговли".

Депутаты приняли поправки в закон о медиации

Сегодня же депутаты приняли в первом чтении поправки в законы о медиации, а также  ратифицировали  договор о товарных знаках ЕАЭС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поправки в закон о госсимволах  во втором чтении приняли депутаты. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уголовное дело за оскорбление милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика