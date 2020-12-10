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Депутаты поддержали изменения в законодательство о рекламе

Депутаты приняли поправки в закон о медиации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты приняли поправки в закон о госсимволах Поправки в закон о госсимволах во втором чтении приняли депутаты. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно...

Поправки в закон о госсимволах во втором чтении приняли депутаты. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно включаются спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия. По словам депутатов, обновленный закон будет способствовать росту патриотизма и уважению к своим символам.В повестке сегодняшнего заседания также изменения в законодательство о рекламе. Депутаты поддержали запрет на коммерческую звуковую информацию в общественном транспорте. И еще одна новация - по первому требованию гражданина рекламодатель обязан прекратить доставку коммерческих листовок в почтовый ящик.Сегодня же депутаты приняли в первом чтении поправки в законы о медиации, а также ратифицировали договор о товарных знаках ЕАЭС.