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Депутаты приняли поправки в закон о госсимволах
10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоправки в закон о госсимволах во втором чтении приняли депутаты. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно включаются спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия. По словам депутатов, обновленный закон будет способствовать росту патриотизма и уважению к своим символам.
Депутаты поддержали изменения в законодательство о рекламеВ повестке сегодняшнего заседания также изменения в законодательство о рекламе. Депутаты поддержали запрет на коммерческую звуковую информацию в общественном транспорте. И еще одна новация - по первому требованию гражданина рекламодатель обязан прекратить доставку коммерческих листовок в почтовый ящик.
Оксана Гайдук, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На каждой листовке есть инициалы и юридический адрес непосредственно распространителя или рекламодателя. Заявитель туда обращается, это может быть по электронной почте, можно письменным обращением, можно даже стикер наклеить "нет рекламе". Форма закреплена как обязанность распространителя прекратить доставку рекламы. Контроль будет предусмотрен за Министерством антимонопольного регулирования и торговли".
Депутаты приняли поправки в закон о медиацииСегодня же депутаты приняли в первом чтении поправки в законы о медиации, а также ратифицировали договор о товарных знаках ЕАЭС.
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Поправки в закон о госсимволах во втором чтении приняли депутаты. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно...
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