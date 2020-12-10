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А. Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы и госнаграды сотрудникам вуза

10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие. Поздравить вуз с юбилеем приехал глава государства. Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. БНТУ считается флагманом подготовки инженерных кадров по всем направлениям - от машиностроения до космоса. 16 факультетов, 140 специальностей. За знаниями сюда приезжают студенты со всего мира. В БНТУ обучается 17 с половиной тысяч человек. За век вуз подготовил более 200 тысяч специалистов.

А. Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы и госнаграды сотрудникам вуза

Глава государства вручил Белорусскому национальному техническому университету орден Трудовой Славы. Вуз удостоен этой награды впервые в истории. Юбилей - не единственный повод, это признание заслуг всего коллектива за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования и подготовку научных кадров. Труд профессионалов сегодня тоже отмечен на высшем уровне. Сотрудникам вуза президент вручил государственные награды.

 
 
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Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие. Поздравить вуз с юбилеем приехал глава государства. Александр Лукашенко принял...
 
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