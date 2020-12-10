|
А. Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы и госнаграды сотрудникам вуза
10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусский национальный технический университет сегодня
Глава государства вручил Белорусскому национальному техническому университету орден Трудовой Славы. Вуз удостоен этой награды впервые в истории. Юбилей - не единственный повод, это признание заслуг всего коллектива за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования и подготовку научных кадров. Труд профессионалов сегодня тоже отмечен на высшем уровне. Сотрудникам вуза президент вручил государственные награды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие. Поздравить вуз с юбилеем приехал глава государства. Александр Лукашенко принял...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)