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Дмитрий Пантус сегодня проведет прием граждан в Барановичах
10.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Руководители госорганов в декабре посещают регионы и встречаются с гражданами. Сегодня председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус проведет прием в Барановичах на базе авиационного ремонтного завода. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук направится 16 декабря в город Свислочь.
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Руководители госорганов в декабре посещают регионы и встречаются с гражданами. Сегодня председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий...
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