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«Журналистами года» правозащитники назвали трех арестованных по уголовным делам журналисток, в том числе и Катерину Борисевич
10.12.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову назвали журналистами 2020 года. Такое решение приняло правозащитное сообщество Беларуси.
Десятого декабря в международный День прав человека в Минске правозащитные организации назвали лауреатов Национальной премии за достижения в области прав человека.
В номинации «Журналист года» лауреатами стали сразу три журналистки, которые вошли в шорт-лист премии. Это Катерина Борисевич (TUT. BY) и репортеры телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.
Напомним, Катерина Борисевич, Дарья Чульцова и Катерина Андреева сейчас находятся под стражей: им предъявлено обвинение по уголовным делам.
Катерина Борисевич — фигурант уголовного дела по части 3 статьи 178 Уголовного кодекса — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия» (возможное наказание — лишение свободы на срок до трех лет и права занимать определенные должности).
Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой
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«Журналистами года» правозащитники назвали трех арестованных по уголовным делам журналисток, в том числе и Катерину Борисевич
Десятого декабря в международный День прав человека в Минске правозащитные организации назвали лауреатов Национальной премии за достижения в области прав...
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