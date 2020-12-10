«Журналистами года» правозащитники назвали трех арестованных по уголовным делам журналисток, в том числе и Катерину Борисевич

Источник материала: Tut.by

Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову назвали журналистами 2020 года. Такое решение приняло правозащитное сообщество Беларуси.



Фото: baj.by

Десятого декабря в международный День прав человека в Минске правозащитные организации назвали лауреатов Национальной премии за достижения в области прав человека.

В номинации «Журналист года» лауреатами стали сразу три журналистки, которые вошли в шорт-лист премии. Это Катерина Борисевич (TUT. BY) и репортеры телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.

Напомним, Катерина Борисевич, Дарья Чульцова и Катерина Андреева сейчас находятся под стражей: им предъявлено обвинение по уголовным делам.

Катерина Борисевич — фигурант уголовного дела по части 3 статьи 178 Уголовного кодекса — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия» (возможное наказание — лишение свободы на срок до трех лет и права занимать определенные должности).

Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».