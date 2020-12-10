В Горках активиста осудили на очередные 15 суток. В итоге он проведет под арестом 57 дней

Источник материала: Tut.by

Горецкого активиста Андрея Юркова по решению суда арестовали еще на 15 суток, сообщают horki.info. Полагают, что судили Юркова за одиночный пикет с чистым листом белой бумаги.



Андрей Юрков на одной из акций протеста в Горках. Фото: Александр Храмко, horki.info

Андрея Юркова вызвали в милицию 8 декабря, и домой он не вернулся. Оттуда его не выпустили, а утром 10 декабря стало известно, что его осудили на 15 суток ареста. До этого активист уже отсидел 42 дня.

Пока точно неизвестно, за что он получил свой очередной административный арест, но можно предположить, что из-за одиночного пикета с пустым листом бумаги.

Общественный активист Андрей Юрков несколько раз баллотировался в парламент по Горецкому округу. Впервые после дня президентских выборов он был задержан 10 августа у здания Горецкого райисполкома. На следующий день суд вынес решение о наказании за нарушение закона о массовых мероприятиях в виде 12 суток ареста. Позже Юркова еще несколько раз судили за участие в мирных акциях протеста в Горках.

В общей сложности он проведет в изоляторе 57 дней.