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Минчанка достала из забытой сумки деньги, а потом вернулась проверить, что ничего ценного уже нет

10.12.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали женщину, которая достала из чужой сумки деньги. Она еще два раза возвращалась на место похищения и проверяла, не осталось ли еще чего-нибудь ценного внутри. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась женщина, у которой украли деньги. Похитительницей денег оказалась 60-летняя минчанка, которая живет в доме, возле которого женщина забыла сумку. Она пояснила, что возвращалась домой из магазина, увидела сумку, которую оставили без присмотра. Сначала она взяла из нее кошелек и ушла домой, потом вернулась и положила уже пустой кошелек в сумку, потом опять вернулась, чтобы проверить, нет ли внутри еще ценных вещей.

Сумма ущерба составила более 300 рублей.

Материалы дела переданы в Советский РОСК, действиям женщины будет дана правовая оценка. Известно, что ранее она не была судима, деньги хотела потратить на личные нужды.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали женщину, которая достала из чужой сумки деньги. Она еще два раза возвращалась на место похищения и проверяла, не осталось ли еще чего-нибудь...
 
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