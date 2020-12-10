«На 5-й минуте ребенок не дышал». Истории мам, чьим детям помог врач, которому не продлевают контракт

Источник материала: Tut.by

Через пару дней детский врач-реаниматолог Андрей Витушко в последний раз зайдет в реанимацию новорожденных и поставит на паузу работу, которой посвятил 21 год жизни. В ноябре 2020 года он получил уведомление, что контракт с ним РНПЦ «Мать и дитя» продлевать не будет . Скольким недоношенным детям он помог выжить, знает только сам врач — если не сбился со счета. Скольким еще мог бы помочь — теперь уже не скажет никто.

TUT.BY встретился с маленьким Севастьяном и чуть более взрослой Софией — и теперь знакомит вас с ними. Их первым врачом стал Андрей Витушко. Доктора недоношенные дети порой видят раньше, чем маму. И от его действий часто зависит будущая жизнь маленького человека и его семьи.

«В нашей ситуации сказать доктору Витушко спасибо — как будто ничего не сказать»



Севастьян родился 9 октября 2019 года. Он уже умеет ходить, любит гулять в любую погоду, не боится незнакомых людей и улыбается при встрече, показывая два нижних зуба

Маленького Севастьяна семья Курилович ждала долгих десять лет. В 2015-м его мама Светлана перенесла онкологию, до и после этого она лечилась от бесплодия. В какой-то момент стало казаться, что мечты о малыше не сбудутся. И ровно тогда произошло долгожданное: Светлана узнала, что беременна.

Первые шесть месяцев беременности, вспоминает Светлана, протекали нормально. Врачи дважды госпитализировали ее «на сохранение», но это, скорее, для перестраховки. Она послушно выполняла все рекомендации и усердно готовилась к появлению в своей жизни долгожданного человека. Севастьян так торопился к родителям, что немного поспешил — родился на два месяца раньше срока.

— Ближе к 32-й неделе у меня случился страшный гестоз: я стала сильно отекать, поднялось давление. Ни одна больница не знала, что со мной делать. В итоге меня согласился принять РНПЦ «Мать и дитя». 9 октября, когда мое состояние ухудшилось, врачи собрали очередной консилиум и решили делать кесарево сечение. Сказали: «Ты нас прости, но мы спасаем сначала тебя, потом ребенка». У них получилось все и даже больше.

Для своего срока Севастьян родился небольшим — ростом 42 сантиметра и весом 1400 граммов — это нижняя граница нормы. Многие мамы рассказывали, что обычно недоношенные дети тихо кричат при рождении. Я услышала только едва уловимый писк.

Мне очень быстро показали сына, я еще переспросила, мой ли это ребенок: он был такой крохотный! После этого я услышала, как реаниматологи стали говорить, что им «нужно лететь».

Прошло несколько часов, я стала звонить в детскую реанимацию. Там мне ответила, наверное, медсестра: «Ребенок тяжелый, слабенький. Звоните после 19 часов. Если есть родственники, пускай приедут и пообщаются с врачом».

Когда муж приехал, его встретил Андрей Николаевич Витушко. Врач сказал как есть: «Ребенок тяжелый. Но вы не переживайте, бывают ситуации гораздо хуже, если за сутки он выкарабкается, значит прогнозы будут неплохими».

Для нас, конечно, слова про «выкарабкаться» стали громом среди ясного неба. Это были самые длинные сутки в нашей жизни.

На протяжении ночи мне говорили по телефону, что «ребенок стабильно тяжелый». А на следующий день внезапно сказали, что «его отключили от ИВЛ, мальчик сам задышал».





Лишь спустя время Светлана узнала, чтó в те «самые длинные сутки» произошло с Севастьяном. На первой минуте он дышал сам, а на пятой у него отсутствовали все признаки жизни. Команда детской реанимации — в тот день как раз работал Андрей Витушко — вернула малыша к жизни.

— Сына подключили в аппарату ИВЛ, и на вторые сутки ребенок задышал сам. Его лечащим врачом был Андрей Николаевич. Когда я лежала в реанимации, то очень волновалась, что не могу быть рядом. Медсестры, когда узнали, к кому попал ребенок, успокаивали: «Вам очень сильно повезло с врачом». Другие мамы говорили, что доктор Витушко всегда такой: подбадривает, поддерживает и делает все возможное. Это очень человечный врач. В нашей ситуации сказать ему спасибо — как будто ничего не сказать. Мы безмерно ему благодарны. Новость о непродлении врачу контракта повергла нашу семью в шок.

Через полтора месяца маму и малыша выписали из больницы. Первое время, говорит Светлана, постоянно присутствовал страх: казалось, что-то идет не так. Но после обследований у врачей и курса легкого массажа все наладилось: Севастьян научился сидеть, затем — по-пластунски ползать. Дальше — больше: он начал познавать мир и дом, ходить, держась за опору. Сейчас, в свои 1 год и 2 месяца, он уверенно ползает и делает свои первые самостоятельные шаги.

— Он очень улыбчивый, любознательный. Никогда не было проблем с аппетитом. В плане умственного развития тоже все хорошо. Севастьян уже говорит свои первые слова, знает, как складывать кубики, какие карточки вытягивать, когда просишь его показать собачку или курочку. Хотя прогнозы для нас звучали разные, — со временем Светлана научилась рассказывать об этом спокойно, хотя ее глаза все равно блестят от слез. — Спустя время ты смотришь на все документы здравым умом, думаешь, что могло бы быть, если… Но к нужному сроку все пришло в норму. Ведь на нашем пути было столько хороших людей, что сейчас кажется: мы прошли его правильно.

«Когда я позвонила с хорошей новостью, что София пошла, Андрей Николаевич сказал: «Все, дальше я за вас спокоен»

Софии Кирьяновой шесть лет, в этом году она пошла в первый класс. Она учится играть на цимбалах, занимается каратэ, любит рисовать и заразительно смеяться.

— Когда София была маленькой, мы называли ее бубочкой, — рассказывает мама Ольга. — Теперь она выросла и стала бубой. Да, Соня?

— Да! А Тимофей — горошек, — бодро отвечает девочка и рассказывает: Тимофей — это брат, а еще у нее есть две сестры, и все они — старшие!



София родилась 7 июля 2014 года, в этом году она пошла в школу

Рождение Софии, рассказывает Ольга, стало настоящим чудом и подарком. Так случилось, что на четвертой неделе беременности у нее открылось кровотечение, и ее госпитализировали. Из больницы женщину выписывали со словами в эпикризе «произвольный выкидыш». Спустя три месяца — несмотря на назначаемую в таких случаях терапию — ее состояние не приходило в норму. Ольга опять обратилась к врачу — и узнала, что беременна: никакого выкидыша не произошло.

— Оказалось, что срок беременности — уже 18 недель. Это почти половина. Меня сразу же направили наблюдаться в РНПЦ «Мать и дитя».

На 28-й неделе беременности, продолжает свой рассказ Ольга, у нее вновь открылось кровотечение: произошла отслойка плаценты.

— Буквально каждая секунда была на счету: от этого зависело, будет ребенок здоров или с определенными особенностями. Двое моих старших детей родились в Америке, и мне было с чем сравнить. Я до слез была тронута отношением врачей РНПЦ. Как они встречали меня у дверей, отчитывали скорую, что она едет так долго, ждали нас. Было видно, что они борются за мое дитя. Это неравнодушие потрясло до глубины души.

Спустя пару дней после кесарева сечения Ольга смогла встать на ноги и прийти в детскую реанимацию. Там ее дожидалась София — весом в 1260 граммов и ростом в 40 сантиметров.

— Я не знала, что такое недоношенный ребенок. Мне казалось, что у меня будет самый крохотный в мире. Поэтому взглядом нашла самую маленькую девочку, которая лежала в кювезе, легла на него грудью и зарыдала: «Доча моя, прости!» Позади меня стоял доктор Витушко, он заулыбался и сказал: «Это не ваш ребенок, ваш — в другом зале».

Так мы познакомились с Андреем Николаевичем.



Фото из личного архива Ольги Кирьяновой. Справа — доктор Витушко

По правилам посещения детской реанимации, с ребенком можно видеться всего один раз в неделю. Для родителей это невыносимо — сидеть и ждать, когда разрешат прийти, а в остальные дни звонить и слушать, что ребенок «стабильно тяжелый, без изменений».

Эмоционально это очень сложно. И, насколько я поняла, Андрей Николаевич это понимает. Настроение мамы сильно влияет на состояние ребенка. Когда ты вымотана эмоционально, это все, как в сообщающихся сосудах, сказывается на малыше. Поэтому Андрей Николаевич разрешал видеть дочку ежедневно по одному часу. Я просто жила этим визитом весь день.

Он всегда разговаривал спокойно, без пугалок и страшилок. Ничего не обещал, потому что гарантий в данной ситуации не может дать никто, но после разговора с ним всегда становилось спокойно, из реанимации я уходила с легким сердцем.

Дети с такой глубокой недоношенностью имеют высокий риск развития патологий — ДЦП, глухоты и других болезней. В нашем случае мы вышли без единого диагноза. Андрей Николаевич, наверное, сам не поверил в успех дела, когда при выписке я зашла сказать ему спасибо и показала эпикриз.

По словам доктора, случай с Софией был довольно нестандартный, поэтому он просил разрешения звонить нам, чтобы следить, как развивается и растет наша дочка. Хотя сейчас уже и звонить не нужно: он подписан на нас в соцсетях, где мы делимся фотографиями и своими достижениями.

Долгое время мы постоянно были на связи, Андрей Николаевич интересовался, как дела у Софии. До момента, пока дочка не пошла, он очень переживал. Когда это наконец произошло — в один год и два месяца, я позвонила ему с хорошей новостью. Помню, тогда Андрей Николаевич сказал: «Все, дальше я за вас спокоен».



Доктор Андрей Витушко и София Кирьянова. Фото из личного архива Ольги Кирьяновой

София — исключение из правила еще и потому, что она девочка крупная. Обычно недоношенные дети маленькие, набрать вес для них проблема. У нас — наоборот, хотя все анализы в норме. Андрей Николаевич стал искать дополнительную литературу и нашел этому объяснение. Да, в основном недоношенные дети как дюймовочки, но есть небольшой процент тех, у кого все происходит по-другому: раннее рождение они воспринимают как стресс и «запасают» вес на годы вперед.

У меня сложилось впечатление, что Андрей Николаевич не бросает своих детей. Для него, наверное, каждый ребенок — это не просто материал, с которым ты отработал и пошел дальше. Это маленький человек, за развитием которого он продолжает следить. Наверняка у него было много случаев в практике, но каждый новый для него все равно уникальный.

Когда Софии исполнился год, мы привезли ее к Андрею Николаевичу — для вдохновения. Работа реаниматолога — это каждодневный стресс и вечно перепуганные родители, которые готовы чуть ли не хватать за грудь и спрашивать: «Жить будет?» Это тяжело. А результат дает вдохновение: для чего вся эта трудная каменистая дорога…





После мы приходили к нему и в два года, и в три. И он всегда благодарил. «Приятно осознавать, что я что-то сделал правильно, ребенок здоровый, и все так красиво закончилось».

Врач — это потрясающая профессия, но она определенно не для слабонервных. Это такие американские горки! Помню, мы пришли проведать Сонечку, а у ребенка, который лежал в соседнем кювезе, пропало биение сердца. Мой муж сразу метнулся к дверям: «Врача, скорее!» Врач пришла, спокойно осмотрела ребенка и сказала: «Все хорошо, ребенок просто сбросил прищепку с ножки». Мы чуть инфаркт не получили, а она в этот момент излучает спокойствие. Такая маленькая секунда, от которой зависит жизнь не только ребенка, но и его семьи. И врачи каждый день имеют с этим дело.