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Предпраздничная атмосфера уже ощущается и на улицах Минска
10.12.2020 19:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВот так в этом году в столице будет сиять главная елка страны. Новогодние огни и праздничную иллюминацию включат 15 декабря.
Накануне праздников планируется провести почти 160 новогодних ярмарок, а с 22 декабря начинают работу и елочные базары.
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Вот так в этом году в столице будет сиять главная елка страны. Новогодние огни и праздничную иллюминацию включат 15 декабря. Накануне праздников планируется...
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