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Предпраздничная атмосфера уже ощущается и на улицах Минска

10.12.2020 19:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вот так в этом году в столице будет сиять главная елка страны. Новогодние огни и праздничную иллюминацию включат 15 декабря.

Накануне праздников планируется провести почти 160 новогодних ярмарок, а с 22 декабря начинают работу и елочные базары.  

 
 
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Вот так в этом году в столице будет сиять главная елка страны. Новогодние огни и праздничную иллюминацию включат 15 декабря. Накануне праздников планируется...
 
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