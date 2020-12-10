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Праздник для детей во Дворце детей и молодежи в Минске

10.12.2020 19:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К щедрому новогоднему марафону присоединяется и столица. В эти минуты в минском Дворце детей и молодежи торжественно начинают благотворительную акцию "Наши дети". В мраморный зал приглашены 70 детей - воспитанники детских домов иинтернатов, многодетные семьи, а также одаренные ученики, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.  Для них в программе снежная феерия, танцевальный батл, встреча с Дедом Морозом, который по традиции всем гостям вручит подарки.

 
 
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К щедрому новогоднему марафону присоединяется и столица. В эти минуты в минском Дворце детей и молодежи торжественно начинают благотворительную акцию "Наши дети"....
 
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