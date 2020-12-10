Расширяется число поводов для применения государственного флага

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Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госсимволах. Сегодня в Палате представителей - очередное заседание осенней сессии. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно включаются спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия. По словам депутатов, обновленный закон будет способствовать росту патриотизма и уважению к своим символам.