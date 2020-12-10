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Белорусской стороной ратифицировано соглашение с Россией о взаимном признании виз

10.12.2020 19:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Документ, подписанный главой государства, направлен на регулирование миграционных процессов и определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России. Соглашение должно вступить в силу через 30 дней после ратификации двумя государствами. К слову, документ не затрагивает категорию иностранцев, которые прибывают на территорию Беларуси по безвизовому порядку въезда.

 
 
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Документ, подписанный главой государства, направлен на регулирование миграционных процессов и определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства...
 
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