Белорусской стороной ратифицировано соглашение с Россией о взаимном признании виз

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Документ, подписанный главой государства, направлен на регулирование миграционных процессов и определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России. Соглашение должно вступить в силу через 30 дней после ратификации двумя государствами. К слову, документ не затрагивает категорию иностранцев, которые прибывают на территорию Беларуси по безвизовому порядку въезда.